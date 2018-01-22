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22 января 2018, 18:07

Завершился IX Гайдаровский форум в РАНХиГС

IX Гайдаровский форум
IX Гайдаровский форум
 
 

16–18 января в Президентской академии прошел IX Гайдаровский форум – первая масштабная экономико-политическая конференция в новом году. Спикеры Гайдаровского форума – представители отечественных и зарубежных политических элит, бизнес-структур, политологи, экономисты, ученые и представители образовательной сферы.

Ключевым событием прошедшего Гайдаровского форума стала пленарная сессия с участием Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Актуальными вызовами современности Дмитрий Медведев назвал рост неравенства в доходах, неравномерность территориального развития, риск искусственного закрепления технологического занавеса между регионами мира, а также обеспечение безопасности в цифровом пространстве. Модерировал дискуссию ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Отдельное внимание в программе первого дня форума было уделено вопросам здравоохранения. Участниками сессий выступили руководители федеральных министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти, а также представители фармацевтической индустрии и эксперты отрасли.

На деловом завтраке «Инвестиции в сферу общественного здоровья», открывшем первый день, спикеры рассмотрели правила формирования здорового образа жизни, рост экономики и благосостояния, эффективность инвестиций компаний в новые проекты, особенности инфраструктуры медицины и здоровья в России, технологические изменения. Модератором выступил Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России. Ректор Президентской академии Владимир Мау рассказал о практических мерах для повышения качества человеческого капитала как ключевого направления развития страны. Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации, отметила, что в 2018 г. одним из приоритетных направлений работы Минздрава станет борьба с онкологическими заболеваниями.

Дискуссия «Глобальные тренды здравоохранения» стала площадкой обсуждения тенденций в здравоохранении. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян заявил: «Тот вектор развития российского здравоохранения, который отмечен в последние годы, с акцентом на инновационное развитие, на пациент-ориентированную, ценностно-ориентированную модель, отвечает лучшим общемировым практикам в этом направлении».

Темпы роста мировой экономики, распределение благ глобализации, роль человеческого капитала в экономике будущего проанализировали российские и международные эксперты в ходе дискуссии «Разделительные линии в мировой экономике». Вопросы обсуждения – темпы роста мировой торговли после кризиса, интеграционные соглашения, интеграционная повестка России. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, заметил, что за последние три года реализация программы по импортозамещению была успешной.

Вектор развития социальной политики определили на экспертной дискуссии «Останется ли социальная политика национальным приоритетом». Выступающие отметили важность перехода от борьбы с бедностью к росту среднего класса, необходимость выбора модели для социального развития в регионах, рассмотрели отечественный опыт и приоритеты для соцсферы. Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева озвучила положительные тенденции, в числе которых рекордно низкая инфляция, оживление на потребительском рынке, рост заработных плат в районе 4–5%. Иная ситуация с доходами населения, которые уменьшаются.

Одной из ключевых тем IX Гайдаровского форума стала система госуправления. В рамках дискуссионной площадки «Эффективность госуправления и бюджетных расходов» участники предложили варианты сокращения бюджетных трат и дали рекомендации по улучшению системы госуправления. Спикеры были солидарны в том, что необходимо ужесточить контроль за использованием бюджетных средств. Модератором сессии выступил председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Ключевые доклады представили председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Реформе госуправления, проблемам подготовки госслужащих было уделено отдельное внимание и в ходе второго дня форума. Во время дискуссий «Какие компетенции нужны госслужащим стран СНГ: ищем ответы вместе», «Только вместе: реформа системы государственного управления для граждан» докладчики выясняли, как должны измениться системы отбора и развития государственных служащих, какие конкретные шаги нужно предпринять, чтобы госаппарат соответствовал завтрашнему дню, а также проанализировали, как глобальные вызовы формируют новые требования к государственному управлению. В ходе открытого диалога «Современные вызовы государственного управления» спикеры обсудили, как должна измениться модель госуправления, какие ресурсы нужно задействовать и как должны трансформироваться системы отбора и развития государственных служащих. Модератор, ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что в последние два-три года дискуссия о госуправлении стала одной из ключевых в повестке дня. О том, что простые процессы следует отдать на откуп автоматическим алгоритмам, рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Спикер отметил, что одна из фундаментальных задач – придание государственной модели управления гибкости. «Бизнес развивается в конкурентной среде. Нужно постараться сделать трансфер лучших практик из бизнеса в государственную сферу», – отметил глава Сбербанка.

Также 16 января впервые был представлен национальный доклад о развитии высокотехнологичного бизнеса в регионах России, разработанный РАНХиГС и АИРР совместно с Группой «Интерфакс». Модератором презентации стал статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев. В первый день форума прошла сессия, посвященная Рейтингу инновационных регионов страны.

Образовательная тематика звучала на многих дискуссиях трех дней форума. Вовлеченность российских вузов в инновационную деятельность отметили в рамках дискуссии «Компании-лидеры и университеты: задачи и рецепты технологического прорыва». Основные тенденции бизнес-образования в будущем перечислили в ходе открытого диалога «Модель бизнес-школы для лидеров XXI в.».

Портрет современного бизнес-лидера представили на сессии «Как готовить бизнес-лидеров цифровой экономики». Выступающие ответили на вопросы: «Каковы отличия нового поколения руководителей от предыдущих?», «Должны ли бизнес-школы менять свои подходы к подготовке лидеров?»

Усиливающаяся роль образования была отмечена на сессии «Тренды образования: вызовы, ожидания, реальность». Спикеры обсуждали место российского образования в мире, роль реформ для нахождения баланса между запросами экономики и уровнем образования в стране. О нынешнем положении образовательных уровней рассказал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Так, в школьном образовании Россия стремительно догоняет лидеров по международным рейтингам и входит в топ-25. В профобразовании наша страна сильно отстает от передовых Франции и Германии. Массовость образования, индивидуализация, технологичность – тенденции высшего образования в России, по мнению проректора РАНХиГС, ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева. По данным эксперта, от 50% до 80% российских выпускников поступают в вузы. В связи с этим возникает увеличение качественного разрыва в образовании. Также аспекты образования рассмотрели на сессиях: «Как готовить бизнес-лидеров цифровой экономики», «Битва за финтех: кто, с кем и зачем? Роль университетов».

Бизнес-образование стало также темой завершающей форум сессии «Программы MBA в эпоху прорывных технологий». Эксперты – представители разных бизнес-школ – предложили свое видение того, как должно измениться преподавание в современном мире с учетом новых вызовов.

Взаимодействие России и Франции по линии гражданских обществ – одна из тем докладов участников дискуссии «Трианонский диалог: город будущего». Тема «Трианонского диалога» была продолжена и во второй день на сессии, в ходе которой обсудили российско-французское сотрудничество в сфере образования и науки. Была проанализирована стратегия укрепления позиций российских и французских вузов в международном образовательном пространстве. «Сегодня без международного сотрудничества нельзя представить современный университет», – убеждена первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации Валентина Переверзева. Модераторами дискуссии выступили проректор РАНХиГС, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев и президент Университета Ниццы София-Антиполис Эмануэль Трик.

Стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Испанией для европейской и международной стабильности подчеркнули спикеры в ходе сессии «Россия – Испания: новые возможности».

Уроки истории рассмотрели спикеры на сессии «Революция 1917 г.: уроки через 100 лет». Российские и зарубежные историки провели дискуссию об актуальных подходах к оценке итогов Октябрьской революции.

Основную программу второго дня Гайдаровского форума открыла панельная дискуссия «Бизнес и государство: модели партнерства в цифровую эпоху». Спикеры ответили, какова роль государства в эру цифровой экономики, как и насколько быстро страны будут справляться с сегодняшними вызовами, а также описали новые модели партнерства бизнес-сообщества и государства. Модератор сессии – первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Максим Акимов – предложил экспертам поговорить о цифровых трансформациях, которые охватывают весь мир, меняя модели бизнеса и его взаимоотношений с государством. Вице-президент по глобальным инновациям Cisco Гай Дидрих привел данные, что сегодня цифровые инструменты объединяют порядка 70 млрд людей и предметов, а к концу цифровой эры на рубеже 2020–2030 гг. эта система объединит уже 500 млрд субъектов. Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что к трендам также можно добавить растущую доступность технологий искусственного интеллекта не только для крупных корпораций, но и для средних и малых компаний.

Какой будет цифровая экономика через 10 лет, рассказали спикеры на экспертной дискуссии «Цифровое общество: причины и правовые последствия уничтожения посредников на финансовых рынках». Участники пытались выяснить, что стоит за взрывным интересом к криптовалютам и ICO, изменит ли признание криптовалют взгляды на модели денежно-кредитной и бюджетной политик, а также что главное в этих процессах – криптовалюта или технология блокчейн. Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение о том, что появление криптовалют связано с реакцией на зарегулированность финансовых процессов.

Проблема долгосрочного экономического развития России стала темой докладов спикеров экспертной дискуссии «Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот». Открыл дискуссию председатель правления ООО «УК “РОСНАНО”» Анатолий Чубайс, выступивший модератором. Он напомнил, что, несмотря на то что экономика России растет, бюджет перешел от дефицита к профициту и в настоящее время решены проблемы инфляции, рост ВВП в 2017 г. составил всего 2%. «Темпы нашего роста ниже, чем темпы роста развитых стран. В переводе на русский язык это означает, что мы будем наращивать отставание», – считает председатель Правления ООО «УК “РОСНАНО”».

Новая траектория экономического роста России стала предметом обсуждения на панельной дискуссии «Устойчивость экономического роста в России и мире». Модератор дискуссии Сергей Синельников-Мурылев напомнил, что в 2017 г. российская экономика вернулась к положительным темпам роста реального ВВП после двух лет спада. Рост мировой экономики в 2017 г. оценивается в 3,6–3,7%, что уже близко к уровням мирового роста в благополучные нулевые годы XXI в. Говоря про рост российской экономики, министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что 2017 г. – это год окончания успешных реформ макроэкономической политики. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина также отметила положительные изменения в экономической сфере: «Российская экономика стала более устойчива к потрясениям, менее уязвима к падениям, колебаниям цен на нефть». Тем не менее, по словам эксперта, острая зависимость от нефтегазового сектора у российской экономики все же остается. Положительные изменения в российской экономике отметил и президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников. Среди них рост инвестиций, снижение процентных ставок, рост экспорта, в первую очередь несырьевого, снижение инфляции, макроэкономическая устойчивость и оживление делового цикла.

Интеграцию цифровых технологий в систему правоотношений рассмотрели на экспертной дискуссии «Правовые риски цифровизации». Спикеры искали ответы на вопросы: приемлемы ли в России зарубежные правовые средства цифровизации; чем является правовая квалификация криптовалют – киберугрозой или стимулом развития экономики.

Развитие банковской отрасли обсуждали в ходе открытого диалога «Рассуждения о деятельности центральных банков, протекционизме и глобализации». На дискуссии подняли тему изменений политики центральных банков в новых глобальных экономических условиях. Модератор обсуждения – Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Центрального банка РФ. 

Экспертная дискуссия «Налоговая система России: образ будущего» ответила на вопросы, как коррелируют новые технологии и налоговая политика, как глобализация влияет на юрисдикции стран. Налоговой политике была уделена и дискуссия «Концептуальные основы международной налоговой политики». Представители налоговых органов, образовательных структур и бизнеса проанализировали правила распределения налоговой базы транснациональных корпораций; влияние заключенных Россией налоговых соглашений на привлечение иностранных инвестиций и формирование налоговой базы.

Особенности современной политической, экономической интеграции стали темами сессий: «Макроэкономический обзор организации экономического сотрудничества и развития по России: промежуточные результаты исследования», «ЕС – ЕАЭС: есть ли потенциал развития взаимодействия», а также одна из заключительных сессий третьего дня «Экономики АТЭС: формирование новых технологических рынков». В ходе последней спикеры отметили, что в настоящее время в экономиках АТЭС нет единого подхода к определению кластеров и кластерной политики, а также отсутствует базовая статистическая информация по рассматриваемому вопросу.

Корпоративная ответственность и вклад современных бизнес-лидеров в устойчивое развитие стали вопросами для анализа на сессиях «Новые технологии и социальная ответственность бизнеса. Как бизнес-школы могут внедрить принципы PRME в жизнь», «Треугольник стратегического прорыва: будущее корпоративных программ».

Экспертная дискуссия «Историческое наследие: вековая устойчивость социальных, пространственных, экономических тенденций» подняла такие вопросы, как долгосрочные тенденции социальной мобильности по странам, долговременная социальная мобильность, глобальное развитие человека и неравенство в благосостоянии, а также устойчивое пространственное распределение с древних времен до современных популяций. Смежная тема обсуждалась на дискуссии «Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот». Спикеры ответили, как можно преодолеть доминирующее влияние исторической инерции на экономическое развитие.

Дискуссия «Долгосрочное наследие чемпионата мира по футболу – 2018: экономические и человеческие факторы» раскрыла вопросы экономического развития России через призму чемпионата мира по футболу 2018 г. Ключевой вопрос обсуждения: «Какое наследие – экономическое и социальное – оставит после себя мундиаль?»

Программа третьего дня Гайдаровского форума открылась экспертной дискуссией «Проектируя новую глобализацию: по каким правилам будет играть мир». Тематика сессии была символически приурочена к вековому юбилею проекта мирного договора «14 пунктов» президента США Вудро Вильсона. Острые политические вопросы были подняты и на сессии «Политические тенденции: оценки, анализ, прогноз». Эксперты охарактеризовали ключевые внутриполитические тренды.

Через выступления значительной части спикеров красной нитью прошла тема глобализации. В том числе эту тему рассмотрели на сессии третьего дня «Глобальная конкуренция: азиатский вызов», предметом обсуждения которой выступили темпы экономического роста стран Азии, интеграционные и инфраструктурные инициативы правительств как реакция на происходящее, новые правила мировой и региональной торговли, а также ответы России на азиатский вызов. Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития отметил: «Мировой либерализм входит в достаточно сложную стадию». В настоящее время «не хватает модели, не хватает каких-то общих подходов», в связи с чем возникает ряд противоречий между региональными субъектами. Одним из решений со стороны России, по мнению эксперта, должны выступить координация и формирование понятной стратегии в отношении стран Азии. 

Одним из знаковых событий третьего дня форума стала открытая лекция «Искусственный интеллект – вызов для человечества», модератором которой выступил Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК “РОСНАНО”». Глубина проникновения искусственного интеллекта (ИИ) в жизнь человечества бросает людям множество новых вызовов. Цивилизации предстоит выбирать между будущими возможностями и опасностями. Анатолий Чубайс отметил, что сегодня искусственный интеллект оказывается рядом с такими категориями, с которыми его невозможно было представить раньше. ИИ обыграл чемпионов мира по шахматам, покеру. Это считается большим прорывом в сфере и свидетельствует о том, что искусственный интеллект приобрел уже не только алгоритмические черты. Татьяна Черниговская, доктор биологических наук, профессор кафедры общего языкознания, член Совета программы «Свободные искусства и науки» Санкт-Петербургского государственного университета уточнила, что сейчас люди живут в эпоху, когда человек определяет жизнь планеты. При этом возникает парадокс: достижения промышленной и информационной эпохи формируют мир будущего – более опасный и обладающий большими возможностями.

Также в числе спикеров форума – председатель правления JP Morgan Chase International, председатель Банка Израиля (1991–2000) Якоб Френкель; главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева; президент Европейского центра политики, президент Европейского совета (2009–2014) Херман Ван Ромпёй; политолог, председатель правления Центра либеральных стратегий в Софии и научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Крастев; министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен; президент «Деловой России», председатель совета директоров Группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик; президент группы компаний «Новартис» в России Вадим Власов; глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский; президент Microsoft в России Томаш Боченек; министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров; министр Российской Федерации Михаил Абызов; генеральный директор АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев; генеральный директор, председатель правления АО «РВК» Александр Повалко; председатель совета директоров East Office of Finnish Industries Эско Ахо; президент Агентства EFE Хосе Антонио Вера; глобальный директор по корпоративным вопросам «Новартис Филипп» Барруа; президент AACSB International Том Робинсон; генеральный директор Cotton Way Александр Уткин; генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров; генеральный директор Ассоциации ФинТех Сергей Солонин; председатель совета директоров ПАО «САМФАР Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин; первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева; председатель Совета директоров ABH Holdings S.A. Петр Авен; председатель Банка Испании Луис Мария Линде де Кастро; советник по культуре и сотрудничеству посольства Франции в России Оливье Гийом; старший вице-президент AACSB International по Европе, Ближнему Востоку и Африке Тимоти Мескон; проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, президент РАБО Сергей Мясоедов; профессор РАНХиГС, профессор Оксфордского университета Кэрол Скотт Леонард; президент Российской академии наук Александр Сергеев; главный экономист, заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач; ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и другие.

Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

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