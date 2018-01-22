Путин перевел Грушко с поста постпреда РФ при НАТО в замглавы МИД

Президент России Владимир Путин освободил Александра Грушко от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО). С соответствующим документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

«Освободить Грушко Александра Викторовича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе», — говорится в указе.

Другим указом от 22 января президент назначил Грушко заместителем министра МИД РФ.

На дипломатической службе Александр Грушко находится с 1977 года, работал в Нидерландах и Бельгии, сообщает ТАСС. С 204 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. До назначения постпредом РФ при НАТО в 2012 году с 6 сентября 2005 года был заместителем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и курировал вопросы общеевропейских и евроатлантических организаций.