Лидер партии «Честно» вышел из президентской гонки ради Путина

Роман Худяков, первым из претендентов на участие в президентских выборах сдавший в ЦИК необходимое для регистрации количество собранных подписей избирателей (105 тысяч при необходимом для выдвинутого непарламентской партией кандидата минимуме в 100 тысяч подписей), объявил о снятии своей кандидатуры, передает РИА Новости.

Заявление об этом он сделал на заседании ЦИК, уточнив, что собранные подписи передает в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, который также будет участвовать в мартовских выборах. «Мы готовы предоставить в комиссию все 105 тысяч, которые мы собрали, это было очень трудно… Я, как кандидат в президенты, снимаю свою кандидатуру с выборов, заявление я вам сейчас предоставлю. Мы считаем, надо поддержать кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина», — сказал Худяков.

Будучи председателем выдвинувшей его партии «Честно», он заявил о поддержке кандидатуры действующего главы государства на предстоящих выборах.

Напомним, сбор подписей в пользу Путина продолжается даже несмотря на то, что их количество давно перевалило за миллион (между тем президенту как самовыдвиженцу необходимо было собрать минимум 300 тысяч подписей). Проверка собранных и поданных в ЦИК подписей будет проводиться выборочно. Штаб Путина заявил о намерении продолжить сбор, чтобы дать возможность всем желающим таким образом высказаться в поддержку президента.