Хакеры похитили около 10% заработанных при ICO средств

Хакеры похитили примерно 10% полученных в ходе ICO (IPO для криптовалют) средств, сообщается в исследовании аудиторской компании Ernst & Young, пишет Reuters.

При 372 ICO, которые оказались в поле зрения аудиторов, было заработано примерно 3,7 млрд долларов. Хакерам удалось похитить примерно 400 млн долларов.

Самый популярный способ хищения - фишинг, с помощью него хакеры крадут 1,5 млн ежемесячно.

По данным аналитиков, темпы вложений в ICO замедлились к концу 2017 года.