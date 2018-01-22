Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кабуле

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook выразил соболезнования родственникам погибших в Кабуле украинских граждан.

Он пообещал оказать семьям материальную помощь.

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что для установления всех обстоятельств ведется работа с правоохранительными органами Афганистана. Кроме того, в Кабул из Душанбе вылетел украинский консул.

Представитель авиакомпании Kam Air Хаджи Ракиб сообщил изданию EFE, что жертвами нападения стали двое венесуэльцев, всего убиты 10 сотрудников компании.

«Восемь из них являются украинцами, двое — венесуэльцы», — уточнил Ракиб.

Ранее МВД Афганистана сообщало о 14 иностранцах и четырех афганцах, погибших в результате атаки террористов. Украинский МИД подтвердил смерть шести граждан страны.

Согласно имеющимся данным, боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» вечером 20 января проникли в отель через кухню и захватили заложников. В результате стрельбы и взрывов второй этаж гостиницы загорелся, здание было обесточено. Осада продолжалась 17 часов, в результате были уничтожены шестеро нападавших, освобождены 150 постояльцев отеля, в том числе, 40 иностранных граждан.