Матвиенко встретилась с сенатором Керимовым в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с сенатором Сулейманом Керимовым, которому разрешили приехать в Россию по решению французского суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», —отметили в верхней палате парламента.

При этом в СФ не сообщили, вернулся ли Керимов во Францию.

Отметим, что по решению суда сенатор может пробыть в стране три дня и должен был вернуться во Францию 21 января. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сенатора отпустили под залог в 40 млн евро.