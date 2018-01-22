Госдума может уравнять официальные и незарегистрированные браки

Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, согласно которому в семейный кодекс РФ будет введено понятие «фактические брачные отношения», которое по прошествии пяти лет совместного проживания уравняет зарегистрированные и неофициальные отношения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

«Фактические брачные отношения — не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», — говорится в тексте.

По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством заключенных браков за последние 20 лет. Беляков также сообщил, что россияне не разделяют понятия незарегистрированного и официального браков.

«Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — заявил сенатор Антон Беляков.