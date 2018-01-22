«Россия» нашла виновника задержки своего чартера из Канкуна

Авиакомпания «Россия» выдвинула новое предположение о причинах, по которым ее чартер с туристами был задержан в мексиканском международном аэропорту Канкуна: возможно, говорится в сообщении на официальном сайте перевозчика, проблемы с платежами возникли у хэндлинговой сервисной компании MixJet, обслуживавшей рейс в Мексике.

Отметим, что ранее «Россия» называла другую причину задержки вылета — требование мексиканских властей взять на борт четверых граждан Армении, которых суд велел депортировать из страны. Однако армянское посольство в Мексике тут же опровергло эту информацию и, в свою очередь, предположило наличие задолженности у авиаперевозчика перед канкунским аэропортом.

В «России» пояснили, что хэндлер получил от нее оплату за обслуживание конкретного чартерного рейса заранее, а сам перевел деньги аэропорту Канкуна только 17 января (хотя вылет должен был состояться накануне вечером).

«Предполагается факт недоплаты хэндлера MixJet в адрес местного аэропорта», — заявили в российской авиакомпании по итогам проведенного «внутреннего расследования», добавив, что сам перевозчик «не имеет и не имел просроченной задолженности перед структурами аэропорта и администрацией Канкуна за обслуживание пассажиров своих рейсов».

В сообщении «России» также приносятся извинения всем пострадавшим от действий мексиканской компании пассажирам и предлагается компенсация в размере 10 тысяч рублей на человека вне зависимости от того, билеты какого класса они приобрели.

MixJet — крупная хэндлинговая компания мирового уровня, аккредитованная при Международной ассоциации воздушного транспорта и ассоциированная с Национальной ассоциацией деловой авиации, ее головной офис находится в ОАЭ, а представительства — в Швеции и РФ. Одной из услуг, которые она оказывает авиаперевозчикам, является получение разрешений на полеты.

Напомним, рейс FV5882, которым самолет «России» должен был доставить в Москву около 500 отдыхавших в Мексике граждан РФ, был задержан с 18:10 16 января до 13:18 17 января.