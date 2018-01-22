ПАСЕ назначила нового председателя

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала новым председателем представителя Италии Микеле Николетти. Об этом сообщает РИА Новости.

Поскольку Николетти стал единственным предложенным кандидатом, его избрали без голосования.

До избрания на пост председателя итальянец возглавлял социалистическую группу в ПАСЕ.

Стоит отметить, что до Николетти в ПАСЕ председательствовал Педро Аграмунт, но он ушел в отставку после того, как был подвергнут критике за поездку в Сирию и встречу с с президентом Башаром Асадом.