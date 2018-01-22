22 января 2018, 15:48
Последний фигурант «болотного дела» отпущен на лечение домой
Кировский районный суд Астрахани принял решение о переводе фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова из психиатрической больницы на амбулаторное лечение домой. Об этом сообщает «Медиазона».
Как пояснил адвокат Мария Куракина, суд признал доказанным наличие у Панфилова синдрома Турретта, который считается расстройством нервной системы. По сведениям врачей, его состояние за полгода значительно ухудшилось.
Теперь фигуранат «болотного дела» будет наблюдаться у психиатра по месту жительства.
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