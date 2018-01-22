Последний фигурант «болотного дела» отпущен на лечение домой

Кировский районный суд Астрахани принял решение о переводе фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова из психиатрической больницы на амбулаторное лечение домой. Об этом сообщает «Медиазона».

Как пояснил адвокат Мария Куракина, суд признал доказанным наличие у Панфилова синдрома Турретта, который считается расстройством нервной системы. По сведениям врачей, его состояние за полгода значительно ухудшилось.

Теперь фигуранат «болотного дела» будет наблюдаться у психиатра по месту жительства.