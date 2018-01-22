В гибели сайгаков обвинили бактерию и климатические факторы

Группа ученых из Великобритании, Казахстана, Германии, Швеции, Италии и Бельгии провела анализ факторов, вызвавших летом 2015 года массовую гибель сайгаков на территории Казахстана. Непосредственным виновником их смерти стала бактерия, вызывающая геморрагическую септицемию, а причинами столь масштабного бедствия стал ряд факторов, безвредных по отдельности.

С мая по июнь 2015 года в Казахстане внезапно погибли, по разным оценкам, от 134 до 200 тысяч сайгаков. Это составляет более 80 % численности сайгаков в стране и до 60 % общемировой популяции. Целые стада умирали от геморрагической септицемии, или пастереллеза – болезни, вызываемой бактерией Pasteurella multocida. Вспышки этой болезни несколько меньшего масштаба наблюдались среди сайгаков Казахстана и ранее, в 2010, 2012 и 2013 годах.

Авторы исследования указывают, что обычно эта бактерия живет в миндалинах сайгаков, не принося животным вреда, но в некоторых случаях проникает в кровь и вызывает эпидемии с высоким уровнем смертности. К способствующими массовой гибели факторам ученые относят повышенную влажность и повышенную температуру воздуха за несколько дней до начала болезни.

Для других крупных млекопитающих подобные массовые смертельные вспышки нехарактерны. Исследователи связывают судьбу сайгаков с тем, что эти животные вкладывают очень много ресурсов организма в развитие детеныша. Новорожденные сайгаки крупнее детей всех остальных копытных, поэтому они способны быстро развиваться и вскоре после рождения следовать за матерью, что важно для выживания в суровом континентальном климате. Однако это вызывает очень сильный физиологический стресс для организма родившей самки. По мнению авторов работы, неслучайно, что вспышки болезни среди сайгаков совпадают с периодом отёла.

Профессор Мухит Орынбаев, старший научный сотрудник Исследовательского института проблем биологической безопасности Казахстана сообщает: «Казахстан играет решающую роль в сохранении сайгака, и его правительство очень серьезно относится к этому вопросу. Это исследование является важной составляющей стратегии правительства по сохранению вида, и мы, как исследователи, благодарны за поддержку, полученную во время нашей работы. Через несколько лет работы по этому вопросу команда Института проблем биологической безопасности приобрела опыт полевых работ и лабораторных испытаний, что позволяет нам быстро реагировать при любой вспышке болезни».

Итоги исследования подведены в статье, опубликованной в Science Advances.