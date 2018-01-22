22 января 2018, 19:40
Путин ввел новую форму ответа на благодарность командира
Президент Владимир Путин внес изменения в уставы Вооруженных Сил. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, вносятся изменения в статью 58 Устава внутренней службы изменениям, которые предполагают, что, если командир в порядке службы поздравляет военнослужащего или благодарит, тот отвечает: «Служу России».
На благодарность командира или начальника стоящие в строю отвечают: «Служим России».
Прежняя форма ответа звучала так: «Служим Российской Федерации».
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