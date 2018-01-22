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22 января 2018, 19:40
армия Владимир Путин

Путин ввел новую форму ответа на благодарность командира

Присяга первокурсников Академии МЧС
Присяга первокурсников Академии МЧС
Антон Кардашов / АГН "Москва"

Президент Владимир Путин внес изменения в уставы Вооруженных Сил. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, вносятся изменения в статью 58 Устава внутренней службы изменениям, которые предполагают, что, если командир в порядке службы поздравляет военнослужащего или благодарит, тот отвечает: «Служу России».

На благодарность командира или начальника стоящие в строю отвечают: «Служим России».

Прежняя форма ответа звучала так: «Служим Российской Федерации».

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