Причиной ЧП на «синей» ветке метро Москвы стал незакрепленный кабель

На «синей» (Арбатско-Покровской) ветке московского метро один из поездов был остановлен в тоннеле из-за «незакрепленного кабеля», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

По его словам, этот кабель «намотался на ходовую часть вагона», когда состав следовал к станции «Партизанская», а машинист попытался исправить положение собственными силами, но не сумел. В пресс-службе Московского метрополитена ситуацию охарактеризовали как «проблему с кабелем».

Первоначально было неясно, сколько времени потребуется на ликвидацию последствий ЧП, и СМИ сообщали об эвакуации пассажиров и запуске бесплатных автобусов между станциями, однако в скором времени пресс-служба Московского метрополитена сообщила об успешном разрешении проблемы.

«13:50 Арбатско-Покровская линия. Движение поездов от ст. Щёлковская до ст. Партизанская восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере столичной подземки.