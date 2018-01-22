«Первый канал» заплатит 300 тысяч рублей за «Весну» Цоя

ООО «Первый канал» выплатит компании «Музыкальное право» 300 тысяч рублей компенсации за нарушение принадлежащих ей исключительных прав на песню Виктора Цоя (группа «Кино») «Весна», звучавшую весной прошлого года в анонсе телепередачи «Что? Где? Когда?».

Соответствующее решение было принято судом 17 января и опубликовано на портале «Электронное правосудие». Отметим, что истец требовал в десять раз больше — 3 млн рублей — и выдвигал дополнительные требования, но суд уменьшил размер компенсации и отклонил остальные притязания к ответчику.

Примечательно, что это былое второе судебное разбирательство по поводу использования «Весны» в эфире «Первого канала» — предыдущее состоялось в ноябре 2016 года и закончилось с противоположным результатом: «Музыкальное право» проиграло. Тогда судья пришел к выводу, что ролик, в котором звучала песня Цоя, является телепередачей, право самостоятельно определять содержание «Первый канал» имеет по Гражданскому кодексу РФ без каких-либо дополнительных разрешений и согласований с правообладателем. Истец же утверждал, что перед использованием музыкальной композиции производители телепередачи должны были связаться с ним и получить разрешение.

«Музыкальное право» не впервые предъявляет претензии по поводу авторских прав на песни Виктора Цоя — так, в 2016 году компания заявила об их нарушении социальной сетью «ВКонтакте», которая еще до проверки Роскомнадзора успела удалить все композиции, поэтому претензий не последовало (хотя суд и принимал решение об обеспечительных мерах).