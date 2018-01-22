Яровая предложила без суда блокировать сайты с призывами к насилию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, позволяющий Роскомнадзору досудебную блокировку сайтов, содержащих призывы к детям и подросткам совершать общеопасные действия. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Тут же после удаления сайта с запрещенным контентом, появляются так называемые "зеркала". Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня», — пояснила Яровая.

В настоящее время инициатива направлена в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи, Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки.

Законопроект обсудят 25 января на заседании экспертного совета Госдумы.