22 января 2018, 16:18
Яровая предложила без суда блокировать сайты с призывами к насилию
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, позволяющий Роскомнадзору досудебную блокировку сайтов, содержащих призывы к детям и подросткам совершать общеопасные действия. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Тут же после удаления сайта с запрещенным контентом, появляются так называемые "зеркала". Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня», — пояснила Яровая.
В настоящее время инициатива направлена в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи, Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки.
Законопроект обсудят 25 января на заседании экспертного совета Госдумы.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое