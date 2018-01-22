Кабмин утвердил план снижения смертности в ДТП до «нуля»

Российское правительство утвердило стратегию безопасности дорожного движения — рамочный документ, реализация положений которого направлена на снижение смертности от ДТП в стране. Действие программы рассчитано на 2018-2024 годы, но результат, как предполагается, будет достигнут только к 2030 году.

«В качестве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырех погибших на 100 тысяч населения. Целями Стратегии являются повышение безопасности дорожного ​движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году», — говорится в документе, текст которого опубликован на сайте кабмина.

Утверждение правительственной стратегии прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, особое внимание российские регионы при разработке конкретных планов реализации этой программы должны уделить распространению беспилотного транспорта. «Он уже есть — он имеет локальное распространение, но тем не менее он уже существует. Мы, кстати, договаривались изменить законодательство в этой сфере, и это нужно сделать обязательно», — цитирует председателя кабмина ТАСС.

Тем не менее, в нынешнем варианте текста стратегии безопасности дорожного движения нет ни одного упоминания о беспилотном транспорте. Основное внимание в документе уделяется статистике дорожно-транспортных происшествий, ее анализу и выводам о проблемах, порождаемых высокой аварийностью.

По оценкам экспертов, каждый год российская экономика теряет из-за аварий на дорогах около 2% ВВП (это в абсолютном выражении сопоставимо с валовым региональным продуктом всего Татарстана), причем чаще всего происходят столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов (70% от общего числа ДТП), передает РБК.