Суд арестовал подозреваемого в атаке на школу в Улан-Удэ

Суд Октябрьского района Улан-Удэ арестовал подростка, подозреваемого в нападении на школу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Поплавскую.

Напомним, 19 января в школе микрорайона Сосновый бор в Улан-Удэ ученик напал на школьников и учительницу и поджег класс, пострадали пять человек, включая самого нападавшего.

Как уточнила Поплавская, подозреваемый «вроде уже выписан из больницы». Решением суда он арестован на два месяца, до 19 марта. До указанного срока подозреваемый будет находиться в СИЗО.