МОК пригласил на Олимпиаду лишь трех российских биатлонистов

Международный олимпийский комитет (МОК) внес в число приглашенных на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане только троих российских биатлонистов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с процессом согласования списка МОК.

По данным собеседника агентства, приглашения получили Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК исключил из списка допуска к Олимпиаде целый ряд спортсменов, включая тех, кто не был признан виновным в манипуляциях с допинг-пробами и не нарушал антидопинговых правил. В их числе — сильнейший биатлонист Антон Шипулин.

В Федерации хоккея России, называя имена приглашенных на Олимпиаду хоккеистов, подчеркивали, что отсутствие приглашения не означает отстранения спортсмена от спортивных соревнований, однако процедура участия российских атлетов в Играх предполагает обязательное наличие приглашения МОК.

Между тем французская газета Le Monde пишет, что Шипулин, а также шорт-трекист Виктор Ан не поедут на Олимпиаду из-за обвинений в нарушении допинговых правил. Источник издания, близкий к юристу Всемирного антидопингового агентства Ричарду Макларену, утверждает, что с допинг-пробами спортсменов, взятыми во время Игр-2014 в Сочи, были проведены некие манипуляции.

Если данные о приглашении лишь трех российских биатлонистов подтвердятся, Россия не сможет принять участие в эстафете на ОИ-2018, поскольку для этого нужны четыре спортсмена.