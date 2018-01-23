Жена экс-главы Минфина Подмосковья заочно приговорена к 11 годам колонии

Басманный суд Москвы признал виновной в хищении 11 млрд рублей из бюджета жену экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Жанну Булах. Как сообщает РБК, в настоящее время она находится в США, а Кузнецов бежал во Францию.

Суд приговорил Булах к 11 годам тюрьмы и конфисковал часть ее имущества

«Часть средств от арестованного имущества, среди которого две квартиры в Швейцарии, квартира в Париже, вилла в Сен-Тропе, 10 автомобилей, отель в Куршевеле, а также многочисленные предметы антиквариата, представляющие культурную и историческую ценность, в том числе картины и скульптуры, будет обращена в погашение исков потерпевших и в доход государства», — цитирует ТАСС решение судьи.

В апреле 2017 года власти США отказали Генпрокуратуре РФ в экстрадиции американской гражданки Булах. Кузнецов по запросу российских властей был задержан в 2013 году, однако в 2017 году Лионский суд его освободил. Решение о его экстрадиции пока не принято.

Суд счел установленным, что Булах и Кузнецов вместе с другими чиновниками подмосковного правительства создали преступную группу, с 2005 по 2008 годы похитившую бюджетные деньги. Эти средства были выведены на счета зарубежных компаний.

В 2015 году Швейцария арестовала две многокомнатные квартиры на горнолыжном курорте и автомобиль Bentley, принадлежащие Булах.

В июле 2017 года французская прокуратура арестовала принадлежащую супругам недвижимость стоимостью 120 млн евро.