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23 января 2018, 08:16
армия Великобритания Россия

Генштаб Великобритании предупредил о «враждебных действиях» России

Лондон
Лондон
jennyatwater.com

Глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер на выступлении в Королевском институте Вооруженных сил заявил, что Россия может неожиданно начать «враждебные действия». Об этом сообщает The Telegraph.

«Они будут делать то, чего их оппонент не ожидает. Они воспользовались Сирией для создания экспедиционного потенциала, очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт. <…> Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения», — заявил Картер.

Он подчеркнул, что нападение может начаться неожиданно, и привел в пример решение правительства царской России в 1912 году, начавшего войну из-за экономической слабости страны. По его мнению, правительство РФ в настоящее время обеспокоено технологическим прорывом, который может произойти на Западе в ближайшие 10 лет.

Британские пользователи в соцсетях высмеяли выступление генерала Картера. Некоторые из них предположили, что «нытье» военных по поводу России связано с попытками увеличить военный бюджет. Пользователи не поверили, что РФ можно рассматривать как врага Великобритании.

«Я бы голосовал за такого как Путин, чтобы он избрался в парламент вместо того мусора, что там сейчас. Холодная война позади, а мы пытаемся развязать новую, чтобы прикрыть наши неудачи», — написал пользователь под ником Tondor. 

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