В правительстве прокомментировали отмену показа «Смерти Сталина»

В министерстве культуры существует проблема с выдачей прокатных удостоверений фильмам, заявил «Ведомостям» источник в аппарате правительства РФ.

По его словам, «вместо ясных для рынка правил все время всплывают какие-то решения, которые подрывают доверие всех участников отрасли».

Сегодня министерство отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», притом, что 25 января должны были начаться сеансы, и билеты на них уже были в продаже.

Ранее Минкульт передвинул сроки проката «Приключений Паддингтона — 2» из-за некоего «другого фильма». После вмешательства премьера Дмитрия Медведева прокатное удостоверение детскому фильму было выдано с 20 января.