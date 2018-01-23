Россия выделила ООН 2 млн‍ долларов на борьбу с терроризмом

Россия с 2019 года будет вносить в созданное летом 2017 года Управление ООН по контртерроризму (УКТ) по 500 тысяч долларов в год. Как говорится в сообщении постоянного представительства РФ при Всемирной организации, также будет сделан единовременный взнос.

«Правительством РФ принято решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму в размере 2 млн долларов США», — сказано в сообщении дипмиссии.

Постпредство РФ отметило, что перед УКТ, которое возглавил Владимир Воронков в ранге заместителя генсекретаря всемирной организации, стоят важные задачи — в первую очередь по оказанию технического содействия государствам, наиболее подверженным террористическим атакам.

Поскольку борьба с терроризмом является одной из приоритетных задач ООН, Россия решила выступить в качестве «одного из крупных доноров».