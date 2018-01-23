Минкульт отозвал прокатное удостоверение у «Смерти Сталина»

Минкульт России отозвал прокатное удостоверение у британской черной комедии «Смерть Сталина». Об этом ТАСС сообщила врио директора департамента кинематографии Ольга Любимова.

Прокатное удостоверение было получено в начале января, лента должна была выйти на экраны 25 января.

22 января общественный совет при министерстве просмотрел фильм во второй раз. Члены совета рекомендовали перенести прокат картины на лето.