ФСБ потребовала остановить вредные производства на время ЧМ-2018

Предприятия, расположенные в регионах проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, начали получать уведомления Федеральной службы безопасности (ФСБ) о том, что они подлежат остановке на период проведения игр (14 июня—15 июля), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, уведомления начали поступать в середине января. Отмечается, что речь идет об опасных производствах и организациях, которые используют источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые субстанции. Меры по приостановке таких производств на период ЧМ-2018 предписаны президентским указом от 9 мая 2017 года и постановлением правительства от 9 июня.

«Коммерсантъ» ознакомился с письмом, которое получило одно из химических предприятий Нижегородской области от регионального управления ФСБ. В нем прямо говорится, что работу комбината надо остановить, согласовав перечень попадающих под ограничение цехов с региональным межведомственным оперативным штабом. Если это невозможно, штаб должен получить объяснение с указанием потенциальных последствий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. На самом комбинате «Коммерсанту» сообщили, что приостановка предполагается задолго до начала матчей в Нижнем Новгороде — с 14 мая, при этом сотрудникам придется уйти в отпуск, а компания понесет многомиллионные убытки.

В ноябре 2017 года глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин писал первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, что ситуация носит рискованный характер, поскольку затрагивает крупные предприятия. Глава аппарата военно-промышленной комиссии Игорь Боровков на это ответил, что при проведении Кубка конфедераций в 2017 году инцидентов не было.