ФАС объяснила рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) опубликовала разъяснение о причинах роста цен на нефтепродукты в стране.

Ведомство отмечает, что ведет постоянный мониторинг цен на нефтепродукты и держит ситуацию на контроле, однако действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты, потому цены на эти товары формируются на основе рыночного механизма конкуренции.

Цены на бензин определяются рядом факторов, отмечают в ФАС: динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в российской экономике. Ведомство подчеркивает, что большое влияние оказывают налоги – составляющая налогов в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%. Кроме того, изменения в Налоговый кодекс РФ закрепили поэтапное повышение ставок акцизов на бензин.

По данным Росстата, которые приводит «Коммерсантъ», розничные цены на бензин в РФ в декабре поднялись сразу на 1,4%, в целом за год рост стоимости топлива превысил инфляцию втрое.