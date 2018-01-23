МОК прокомментировал недопуск россиян к участию в Олимпиаде-2018

Отбирая российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане, МОК хотел, чтобы на Игры поехали «только чистые российские спортсмены», не заподозренные в употреблении допинга. Об этом РБК сообщила глава Независимого органа по тестированию спортсменов Валери Фурнейрон.

На днях стало известно, что МОК убрал из российской заявки на участие 111 спортсменов.

Сегодня появлялись сообщения о недопуске на Игры сразу нескольких лидеров сборной, включая Виктора Ана, Антона Шипулина, Сергея Устюгова, многих хоккеистов и других атлетов.

«Собирая этот список вместе, группа по рассмотрению приглашений, на которой я председательствовала, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли приглашаться только чистые российские спортсмены. Тщательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены [в этом]», — сообщила Фурнейрон.

Она отметила, что невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен употреблял допинг.

«Такие действия не должны автоматически ставить под сомнение их чистоту», — заявила спортивная чиновница.