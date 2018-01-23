Кириенко подвел итоги полуфиналов конкурса «Лидеры России»

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил на брифинге, посвященном итогам полуфинальной стадии всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Прямая видеотрансляция брифинга организована на официальном сайте конкурса.

По результатам полуфиналов, прошедших в российских федеральных округах, определились 300 финалистов. Напомним, финал конкурса «Лидеры России» пройдет 6-11 февраля в Сочи.

В составе финалистов конкурса «Лидеры России» больше всего специалистов из сферы услуг (45%), на втором месте — выходцы из промышленности (22%), на третьем — образование, IT и наука. Чиновников среди финалистов всего 7%. Преобладают руководители высшего звена (35%), тогда как руководителей среднего звена и глав организаций — по 25 и 13 % соответственно. 45% финалистов моложе 35 лет. Мужчин из 300 лучших участников гораздо больше, чем женщин — 84% против 16%.

Подводя итоги полуфиналов, Сергей Кириенко отметил, что конкурс позволил выявить моменты, требующие корректировки. В частности, действующие правила не предусматривают возможность принять участие в полуфинале в другом округе. Из-за этого один из перспективных участников из Санкт-Петербурга не смог продолжить участие, поскольку на день полуфинала в родном федеральном округе у него была запланирована свадьба, рассказал Кириенко. Он пообещал, что в следующем году правила конкурса позволят по уважительным причинам «перебрасываться» в другие округа.

Согласно правилам конкурса, финалисты получают право на грант в 1 млн рублей на обучение в любом российском университете. Сотня лучших управленцев России, которых выявят в финале, также получат в качестве наставника чиновника или топ-менеджера, который будет их консультировать в течение года. В числе наставников проекта — глава администрации президента РФ Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие.