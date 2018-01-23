В Думе предложили ввести допризывную и вневойсковую подготовку граждан

В Госдуме РФ прошли парламентские слушания, посвященные подготовке граждан к военной службе.

Участники заседания рекомендовали Министерству обороны РФ совместно с ДОСААФ «рассмотреть вопрос о разработке проекта федерального закона о допризывной и вневойсковой подготовке граждан». Об этом сообщает агентство «Москва».

Министерству образования и науки парламентарии рекомендовали рассмотреть вопрос о внесении изменений в образовательные стандарты школьного и среднего профессионального образования для подготовки обучающихся по военно-прикладным видам спорта.

Как заявил на слушаниях первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, одного года службы по призыву недостаточно для боеготовности российской армии, сообщает «Интерфакс».

Поэтому и предлагается готовить будущих призывников уже со школы.