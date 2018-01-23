В Сирии нашли памятник российским добровольцам

В Сирии установлен памятник российским добровольцам. Снимок монумента появился в телеграм-канале WarJournal.

По мнению группы расследователей из Conflict Intelligence Team, медаль, изображенная на памятнике, схожа с «вагнеровским крестом», который вручали бойцам «ЧВК Вагнера», в частности, за взятие Пальмиры.

Надпись на арабском языке, по данным Conflict Intelligence Team, гласит: «Российским добровольцам, геройски погибшим при освобождении сирийских нефтяных месторождений от ИГИЛ» (группировка запрещена на территории РФ).

В июне 2017 года «Фонтанка» сообщала, что «ЧВК Вагнера» договорилась с сирийским правительством о том, что при освобождении месторождений в Сирии от боевиков частная военная компания получит свою долю в них.