ФХР назвала не приглашенных на Олимпиаду хоккеистов

Федерация хоккея России подтвердила, что Международный олимпийский комитет оставил без приглашений на Олимпиаду-2018 российских хоккеистов Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ФХР подчеркнули, что указанные хоккеисты не отстранены от участия в спортивных соревнованиях, а МОК особо отметил, что они не являются виновными в нарушении антидопинговых правил. Тем не менее, принятый МОК порядок участия российских спортсменов в ОИ-2018 требует получения соответствующих приглашений для участия в Играх.

Ранее о недопуске ряда российских хоккеистов к ОИ-2018 сообщали источники. По данным СМИ, МОК не внес имена некоторых российских спортсменов в список приглашенных на Олимпиаду 2018 года из-за электронной базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся все результаты тестирования с января 2012 года по июль 2015 года.