Кредиторы сельскохозяйственного холдинга «Настюша» решили его обанкротить

Кредиторы российского сельскохозяйственного холдинга «Настюша» провели собрание, на котором решили обратиться в суд для признания компании банкротом. Об этом RNS сообщил временный управляющий «Настюши» Антон Никеев.

Никеев отметил, что на собрании присутствовали «порядка 97% включенных в реестр требований кредиторов», среди которых однако не было представителей казахстанского Fortebank, который ранее уже инициировал дело о банкротстве компании.

По заявлению Fortebank 30 августа 2017 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ООО Зерновая компания «Настюша».

Гендиректор и совладелец компании Игорь Пинкевич в августе 2017 года был арестован по подозрению в мошенничестве при строительстве ЖК «Царицыно».

На сайте «Настюши» говорится, что это «крупнейший в России вертикально-интегрированный холдинг», основными видами деятельности которого являются сельхозпроизводство, транспортировка и хранение зерна, производство продуктов питания.