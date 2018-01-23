Минкомсвязи отвергло новые ограничения в интернете из-за ЧП в школах

Существующих в России законов достаточно, чтобы противодействовать призывам к экстремизму, терроризму или суициду. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, передает РИА Новости.

Так он отреагировал на вопрос, не стоит ли ввести дополнительные ограничения в интернете после резни в школах.

«Эта информация, та категория информации, о которой вы говорите — она по российскому законодательству уже запрещена с 2012 года. Это можно трактовать по-разному: и экстремизм, и терроризм, и пропаганда суицида и так далее. В нашем законодательстве целый ряд формулировок. Мы считаем, что нет необходимости в федеральных законах что-то дополнительно писать», — заявил министр.

15 января в одной из школ Перми двое подростков напали на учеников и учителя, пострадали 15 человек. 19 января подросток устроил резню в поселковой школе близ Улан-Удэ. В результате были госпитализированы семь человек.