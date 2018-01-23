Руководство оренбургского Минлесхоза уволили за фривольное видео

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг освободил от должностей четырех чиновников из регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства. Как сообщила «Интерфаксу» начальник управления информполитики аппарата главы региона Инна Аверкова, поводом послужил ролик, снятый чиновниками и выложенный в интернет.

На видео, снятом «в рабочее время и на рабочем месте», министр Виктор Тонких и его заместители Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов, Владимир Рябов пьют, танцуют стриптиз и играют в карты на деньги, которые достают из мешка с надписью «бюджет».

«В министерстве не в первый раз делали ролики, но этот вызвал общественный интерес. В видео задета честь госслужащего», — сказала Аверкова. Она добавила, что ролик был снят к 8 марта.