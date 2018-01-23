«Нелюбовь» Звягинцева вошла в список номинантов на «Оскар»

Академия кинематографических наук и искусств США официально включила драму «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева в число пяти претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Конкуренцию ленте Звягинцева составят чилийский фильм «Фантастическая женщина», картина ливанского режиссера «Оскорбление», венгерская лента «О теле и душе» и шведский «Квадрат».

За звание лучшего фильма поборются «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Бёрд», «Призрачная нить», «Форма воды», «Секретное досье», «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури».

На соискание «Оскара» за лучшую режиссуру номинированы Крис Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»), Грета Гервиг («Леди Бёрд»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»).

Лучшим актером может стать Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэл Дэй Льюис («Призрачная нить»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Гэри Олдман («Темные времена»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).

Приз лучшей актрисе оспаривают Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Я, Тоня»), Сирша Ронан («Леди Бёрд»), Мэрил Стрип («Секретное досье»).

Абсолютным лидером стал фильм Гильермо дель Торо «Форма воды», который в целом получил 13 номинаций на «Оскар». На втором месте «Дюнкерк» Криса Нолана, претендующий на восемь «Оскаров».

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 4 марта.