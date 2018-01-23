ОБСЕ сообщила о гибели 86 мирных жителей в Донбассе за год

В 2017 году в Донбассе погибли 86 мирных жителей. Такие данные зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в регионе.

«В общей сложности СММ получила и подтвердила информацию в 2017 году о 478 жертвах среди мирного населения, из них 86 убитых и 392 раненых. Из них приблизительно 40 дети», — заявил первый замглавы СММ на Украине Александр Хуг (цитата «Интерфакса»).

Он добавил, что «это общее число с обеих сторон» конфликта.

Ранее сегодня, как отмечает агентство, в ОБСЕ сообщили о признаках эскалации конфликта в регионе.