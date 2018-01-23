23 января 2018, 20:26
ОБСЕ сообщила о гибели 86 мирных жителей в Донбассе за год
В 2017 году в Донбассе погибли 86 мирных жителей. Такие данные зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в регионе.
«В общей сложности СММ получила и подтвердила информацию в 2017 году о 478 жертвах среди мирного населения, из них 86 убитых и 392 раненых. Из них приблизительно 40 дети», — заявил первый замглавы СММ на Украине Александр Хуг (цитата «Интерфакса»).
Он добавил, что «это общее число с обеих сторон» конфликта.
Ранее сегодня, как отмечает агентство, в ОБСЕ сообщили о признаках эскалации конфликта в регионе.
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