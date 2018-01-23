Глава ФСИН рассказал о сокращении числе заключенных на треть за 10 лет

С 2008 года число заключенных в России сократилось на треть (32%) — с 730 тысяч до 497 тысяч человек. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко, передает «Интерфакс».

По данным главы ФСИН, сейчас на 100 тысяч россиян приходится 431 заключенный.

Также Корниенко рассказал, что по данным Международного центра исследования тюрем, Россия занимает 12-е место по численности заключенных, а в 2008 году была на втором месте после США.

За те же десять лет число людей, находящихся в следственных изоляторах, сократилось в РФ на 32% — с 153 тысяч до 104 тысяч человек.

Кроме этого глава ФСИН рассказал, что в январе 2017 года появился новый вид уголовного наказания — принудительные работы. Это наказание в прошлом году отбывали около 600 человек.