Пучдемон дважды поцеловал испанский флаг на камеру

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон дважды поцеловал испанский флаг по просьбе прохожего.

Когда политик находился в Копенгагене, к нему подошел молодой мужчина и попросил на камеру мобильного поцеловать флаг. Когда Пучдемон это сделал, прохожий попросил его повторить, и политик поцеловал флаг во второй раз.

Как сообщает Mundo Deportivo, прохожий, снявший видео, — испанец.

«Смотри, Пучдемон, у меня тут испанский флаг, который, как я знаю, тебе нравится. Поцелуй его, пожалуйста», — развязно обратился он к бывшему главе Каталонии.

Пучдемон в ответ заявил, что у него «нет проблем с Испанией» и выполнил просьбу.

После этого мужчина с флагом пообещал, что по возвращении в Испанию политика ждет тюрьма.

Пучдемон выступает за отделение Каталонии от Испании, такое решение было принято после проведения в регионе референдума. Правительство Испании не признало его итогов и возбудило уголовные дела против Пучдемона и членов его правительства.