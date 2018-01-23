Родченков дал показания на заседании СAS по видеосвязи

22 января на первом заседании Спортивного арбитражного суда в Лозанне (СAS) состоялись слушания дел пожизненно отстраненных от Олимпийских игр и лишенных медалей сочинской Олимпиады российских конькобежцев. Как сообщает «Газета.ру», информатор Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал показания удаленно, скрыв свое лицо.

Экс-директор Московской антидопинговой лаборатории, на основании показаний которого был отстранен целый ряд российских спортсменов, общался с судьями по видеосвязи, при этом его лицо было скрыто экраном, а видны только руки. Спортсменам не дали возможность задавать Родченкову вопросы.

Слушались дела конькобежцев Ивана Скобрева, Ольги Фаткулиной, Артема Кузнецова и Александра Румянцева.

«Удовлетворена тем, что выслушали, тем, что отстрелялась, теперь меня не будут больше тыркать и дергать. Конечно, было очень нервно, но наши адвокаты очень помогали хорошо держаться на слушаниях», — сказала Фаткулина «Р-Спорту».

Румянцев выразил надежду, что CAS примет адекватное решение.

«Это какое-то шоу. Показания должны подтверждаться фактами, фактов Родченков предоставить не может, все это похоже на фарс. Мы думали, суд будет справедливым и гуманным, а тут ломают комедию. Какая-то ткань, которой он закрыт. Он чего боится? Если он считает, что говорит правду, что за добро и честность, то зачем прикрывается? Пусть его покажут, пусть он посмотрит им в глаза. Клоунада какая-то, а не суд», — отметил Президент Федерации керлинга России, член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.