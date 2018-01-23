В Госдуме предложили обязать школы соблюдать стандарт безопасности

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил министру образования и науки Ольге Васильевой письмо с предложениями по повышению безопасности в российских школах, сообщает RT.

Автор письма предлагает сделать обязательным для всех учебных учреждений и частных охранных предприятий (ЧОПов), сотрудничающих со школами, исполнение профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций», который был утвержден Минтруда в 2015 году. Как уточняет Выборный, сейчас профстандарт почти во всех регионах носит рекомендательный характер: «Сегодня уровень обеспечения безопасности в школах по стране очень разный. Принимают на должность охранника совершенно неподготовленных работников. Яркий пример тому — случай в Перми. Когда сложилась очень опасная ситуация, угрожающая жизни и здоровью детей, частный охранник даже не нажал кнопку экстренного вызова полиции. Либо он растерялся, либо такой кнопки у него не было вовсе. Если предлагаемый стандарт будет внедрен во всех школах России, уровень их безопасности существенно повысится».

Стандарт, о котором идет речь, подразумевает исполнение значительного числа требований: высокий уровень подготовки сотрудников ЧОПа, наличие в школе системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения, тревожной кнопки вызова полиции, а также ручного или рамочного металлодетектора.

Напомним, за неделю в стране произошел ряд ЧП в школах. 15 января произошло ЧП в пермской школы № 127, где двое подростков напали на учительницу и детей, пострадали 15 человек. 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской на перемене произошел конфликт между двум школьниками — один из них был ранен. 19 января в школе микрорайона Сосновый бор в Улан-Удэ ученик напал на школьников и учительницу и поджег класс, пострадали пять человек, включая самого нападавшего.