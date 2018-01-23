В Думе предрекли коллапс вторичного рынка жилья из-за узаконенного сожительства
Если предложение о приравнивании сожительства к браку будет принято, это может привести к параличу на вторичном рынке жилья, считает замглавы думского комитета по жилищной политике Александр Сидякин.
«Неузаконенные семейные отношения продавцов квартир автоматически переводят подобные сделки в разряд рискованных», — приводит слова депутата «Интерфакс».
В пример парламентарий привел ситуацию, когда один человек продает квартиру. Через некоторое время продавец сообщает, что он жил с девушкой и это было их совместное имущество.
«Таким образом, сделка признается недействительной. И никто от этого не может быть застрахован», — считает депутат.
Узаконить сожительство предлагается в законопроекте, который 22 января был внесен в Госдуму сенатором Антоном Беляковым.
Речь идет о «союзе мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство» в течение пяти лет или проживающих минимум два года и растящих общего ребенка.