В Думе предрекли коллапс вторичного рынка жилья из-за узаконенного сожительства

Если предложение о приравнивании сожительства к браку будет принято, это может привести к параличу на вторичном рынке жилья, считает замглавы думского комитета по жилищной политике Александр Сидякин.

«Неузаконенные семейные отношения продавцов квартир автоматически переводят подобные сделки в разряд рискованных», — приводит слова депутата «Интерфакс».

В пример парламентарий привел ситуацию, когда один человек продает квартиру. Через некоторое время продавец сообщает, что он жил с девушкой и это было их совместное имущество.

«Таким образом, сделка признается недействительной. И никто от этого не может быть застрахован», — считает депутат.

Узаконить сожительство предлагается в законопроекте, который 22 января был внесен в Госдуму сенатором Антоном Беляковым.

Речь идет о «союзе мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство» в течение пяти лет или проживающих минимум два года и растящих общего ребенка.