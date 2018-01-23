Собчак отправится в США для сбора средств на кампанию

Телеведущая Ксения Собчак планирует в ближайшее время отправиться в США для сбора средств на свою избирательную кампанию. Об этом «Дождю» сообщили источники в ее окружении.

Также Собчак планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. На сайте центра сообщается, что выступление состоится 6 февраля и будет носить название: «Поставторитарное будущее России: разговор с Ксенией Собчак».

Ранее ведущая сообщала, что летала на Бали для встречи с возможными спонсорами ее избирательной кампании.

Собчак баллотируется на выборах президента России от непарламентской партии «Гражданская инициатива».