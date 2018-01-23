Директор департамента МИДа стал постпредом России при ОПЕК и МАГАТЭ

Директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов назначен представителем страны при ОПЕК, МАГАТЭ и других международных организациях в Вене. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Постоянно представительство России при международных организациях в Вене помимо связей с ОПЕК и МАГАТЭ поддерживает контакты с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), а также управлениями ООН по наркотикам, преступности и по вопросам космического пространства.

Ранее российским постпредством в Вене руководил Владимир Воронков, назначенный генсеком ООН Антониу Гутерришем главой бюро ООН по борьбе с терроризмом. Он заступит на эту должность в сентябре.