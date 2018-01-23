Трамп возобновил работу правительства США

Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом проект временного бюджета американского правительства, сообщает Reuters.

22 января временный бюджет был одобрен сенаторами верхней палаты парламента США, что позволит американским федеральным ведомствам продлить свою работу до 8 февраля.

20 января работа правительства была приостановлена из-за отсутствия согласованного бюджета, который не был принят по причине разногласий республиканцев и демократов по ряду программ – в частности, по финансированию проекта помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов, который был принят администрацией экс-президента США Барака Обамы.