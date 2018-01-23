Российский корабль-разведчик заметили у побережья США‍

Американские военные заметили в нейтральных водах в 100 милях (185 км) от побережья Северной Каролины российский корабль-разведчик «Виктор Леонов», сообщает CNN.

По утверждению источников телеканала, военное судно РФ ранее уже замечали у восточного побережья США, в частности, неподалеку от баз ВМС в Кинг-Бей, Норфолке, Нью-Лондоне и на мысе Канаверал. Американские военные высказали предположение, что «Виктор Леонов» будет проводить разведывательную операцию у берегов США еще 4-6 месяцев.

Сопровождение «Виктора Леонова» осуществил американский эсминец USS Cole и еще несколько судов.