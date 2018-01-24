Путин и Эрдоган по телефону обсудили операцию Турции в Сирии

Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе, на северо-западе страны в районе Африна, в котором Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь». Об этом сообщает Кремль.

Главы государств также обсудили выходящую на финишную прямую подготовку к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога.

Владимир Путин выразил надежду, что Конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также договоренностями, достигнутыми в рамках астанинского процесса.