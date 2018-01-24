Следствие не смогло доказать вину математика Богатова в призывах к терроризму

Источник, близкий к следствию по делу о призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве, в которых обвиняют математика Дмитрия Богатова, сообщил, что доказательств его вины не обнаружено.

«В результате исследования изъятых у математика Богатова ноутбуков и флеш-карт эксперты МВД подтвердили, что ни на одном из личных устройств, обнаруженных в квартире Богатова, не было обнаружено никаких противоправных материалов и доказательств, связывающих его с инкриминируемыми преступлениями», — цитирует слова источника ТАСС.

Он уточнил, что накануне, 23 января, следователи по делу Богатова представили результаты длившейся восемь месяцев компьютерно-технической экспертизы защите обвиняемого. Из этих данных и следуют выводы о том, что доказательства вины математика отсутствуют. Соответственно, в ближайшее время следствие должно снять все обвинения.

Адвокат Богатова и ведущий юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян отметил, что снятие обвинений вследствие отсутствия доказательств вины было «всего лишь делом времени», и результаты компьютерно-технической экспертизы, подтверждающие эту аксиому, не стали для защиты сюрпризом.

«Довольно печально, что пришлось более трех месяцев держать человека в СИЗО и еще пять месяцев под домашним арестом, чтобы в результате выяснить полную непричастность Богатова к размещенным постам и инкриминируемым преступлениям. И это несмотря на то, что у него было железобетонное алиби», — подчеркнул Дарбинян.

По его словам, после снятия обвинений защита будет добиваться реабилитации математика «за довольно сложное время, которое ему пришлось пережить из-за некомпетентности тех, кто это дело вообще против него возбудил».

Напомним, обвинение Дмитрию Богатову было предъявлено в связи с призывами совершить 2 апреля 2017 года «действия экстремистского характера» в центре Москвы, размещенными в интернете 29 марта. Следствие решило, что математик размещал эти материалы «с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств».

Защита Богатова доказала, что в то время, когда в интернете появилась инкриминируемая россиянину публикация, он «занимался спортом с супругой, а затем покупал вместе с ней продукты в магазине», причем это впоследствии подтвердил тест на полиграфе.