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24 января 2018, 09:00
Бурятия дети Следственный комитет школа

СК арестовал двух соучастников нападения на школу в Бурятии

Полиция вокруг школы в Бурятии
Полиция вокруг школы в Бурятии

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании двух соучастников нападения на школу в Улан-Удэ. Об этом пишет ТАСС.

«Двое соучастников задержаны. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко.

Она уточнила, что соучастниками являются знакомые нападавшего, также несовершеннолетние. Мотивом преступления, по мнению следователей, стала ненависть к некоторым преподавателям и конфликты с другими учениками.

Петренко рассказал, что соучастники знали о планах обвиняемого, они помогли ему подготовить нападение. Подростки также удостоверились в нахождении в классе учителя, а затем следили за обстановкой, чтобы вовремя предупредить об опасности обнаружения.

Суд по ходатайству следствия арестовал задержанных.

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