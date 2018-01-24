СК арестовал двух соучастников нападения на школу в Бурятии

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании двух соучастников нападения на школу в Улан-Удэ. Об этом пишет ТАСС.

«Двое соучастников задержаны. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко.

Она уточнила, что соучастниками являются знакомые нападавшего, также несовершеннолетние. Мотивом преступления, по мнению следователей, стала ненависть к некоторым преподавателям и конфликты с другими учениками.

Петренко рассказал, что соучастники знали о планах обвиняемого, они помогли ему подготовить нападение. Подростки также удостоверились в нахождении в классе учителя, а затем следили за обстановкой, чтобы вовремя предупредить об опасности обнаружения.

Суд по ходатайству следствия арестовал задержанных.