Госдума разрешила россиянам за рубежом получать зарплату в валюте

Государственная Дума РФ в окончательном чтении одобрила законопроект, узаконивший возможность получения зарплат в иностранной валюте россиянами, работающими за границей. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

До сих пор Трудовой кодекс РФ позволял производить выплаты сотрудникам российских компаний за границей только в рублях. Валютные операции между резидентами в России также были запрещены.

Новый законопроект в первую очередь коснется дипломатов и представителей РФ в международных организациях.