Сергей Кириенко предупредил об угрозе нравственным ценностям России

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на XXVI Международных рождественских чтениях в Москве, предупредил о существовании угроз для нравственных ценностей населения России, особенно молодого. По его словам, число тех, кто стремится «раскачать нравственную основу» россиян, растет пропорционально усилению страны.

«Чем сильнее становится Россия, тем больше желающих раскачать эту нравственную, культурную и историческую основу нашей страны, и, конечно, основным предметом атаки всегда будет наша молодежь», — цитирует слова Кириенко «Интерфакс».

Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что в сегодняшнем мире ввиду его открытости «важнее становится нравственная точка опоры, которая становится основой нашего государства».

Напомним, накануне, 23 января, Сергей Кириенко подвел итоги полуфинала всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», из которого в финал вышли 300 участников (он состоится 6-11 февраля в Сочи).

Финалисты получат право на гранты с финансированием в размере 1 млн рублей на обучение в любом университете страны, а сотне лучших управленцев дадут наставников — чиновников или топ-менеджеров, с которыми они смогут консультироваться в течение года.

В числе наставников проекта, помимо Сергея Кириенко, — глава администрации президента РФ Антон Вайно, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие.