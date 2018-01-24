Путин поставил крайний срок перевода оборонки на «мирные рельсы»

Президент РФ Владимир Путин, проводя на площадке ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение» совещание по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК, заявил, что после 2020 года и прохождения пика поставок по гособоронзаказу надо будет максимально занять мощности оборонки выпуском гражданской продукции.

«Конечно, выпуск гражданской продукции должен полностью максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден», — цитирует главу государства «Интерфакс».

Общаясь с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения, президент РФ отметил важность поощрения производственных достижений и допустил возможность возвращения советской традиции награждения трудовых коллективов, а не отдельных сотрудников.

«Еще тогда в советское время было принято решение о том, чтобы награждать за личные заслуги и достижения каждого конкретного человека, у нас такая практика продолжается. Можно, конечно, вернуться и к советской практике, но надо это делать или нет, подумаем», — ответил Путин на вопрос одного из рабочих о том, можно ли возобновить традицию вручения трудовым коллективам памятных знаков (а не грамот и благодарностей, как сейчас).

Президенту вопрос пришелся по душе. «Я вас просто расцелую», — пообещал он автору, правда, в итоге все же ограничившись объятиями.

Путин обещал расцеловать работника уфимского завода Виктора Богомолова, но ограничился объятиями. Всё равно это победа, Виктор! pic.twitter.com/uHWJlYkRRw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 января 2018 г.

После этого Путин напомнил, что практика поощрения трудовых коллективов была упразднена по итогам анализа ее влияния на производительность труда: выяснилось, что награды не сказываются на дальнейших успехах конкретных фабрик и заводов.

По словам главы государства, «диверсификация производства оборонных предприятий не должна ограничиваться отдельными успешными проектами» — «важно поставить ее на системную основу» и прорабатывать так же тщательно, как гособоронзаказ, чтобы к 2025 году предприятия ОПК выпускали до 30% продукции гражданского назначения, а к 2030 году — до половины от общего объема своего производства (это, как отметил Путин, является стратегической задачей).

Президент напомнил, что Внешэкономбанк и Фонд развития промышленности разработали программы льготного финансирования в поддержку программ диверсификации ОПК, и призвал активнее использовать механизм специального инвестиционного контракта.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в прошлом году доля гражданской продукции предприятий ОПК выросла — с опережением — до запланированных к 2020 году 17%, поэтому есть все основания рассчитывать на добавочный двухпроцентный рост в последующие два года.